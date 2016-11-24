Маркетологи торговых сетей "Дикси" и "Виктория" опубликовали статистику по самым популярным покупкам россиян в ночное время – с 11 вечера до 6 утра. Абсолютным лидером оказались фрукты и овощи, на которые приходится до половины всей кассы. Зимой берут мандарины, апельсины и хурму, летом – черешню и томаты, а ближе к осени ночью всем хочется арбуза. При этом бананы актуальны в любое время – как ночью, так и днём.

Вторая категория в рейтинге покупок отличается в разных городах. В Петербурге и Калининграде по ночам предпочитают бегать за маслом, конфетами и колбасой (40%), а в Москве – за табачными изделиями (30%).

Что касается третьего места, то здесь всё также зависит от географии. В Москве и области предпочитают энергетические и газированные напитки (20%), в Петербурге и Калиниграде – сигареты (13 и 20% соответственно).

– Продажи газированных напитков в Северной столице в ночное время не превышают 4%, энергетические напитки не востребованы, – говорят в пресс-службе "Дикси".