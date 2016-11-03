Мессенджер Telegram обзавёлся новой партией стикеров. В этот раз они посвящены Министерству иностранных дел России и представителям страны на международной арене. На стикерах, в частности, можно увидеть министра иностранных дел Сергея Лаврова, общающегося с госсекретарём США Джон Керри. Также там есть постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Отметим, что стикеры были созданы в честь запуска своего канала в Telegram у министерства.

"В качестве дополнительного бонуса вместе с новостями в мессенджере Telegram мы запускаем подборку стикеров. Это для особых ценителей всех современных способов коммуникации. Пожалуйста, будьте с нами на связи", — заявила агентству ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Канал МИД РФ доступен в приложении по тегу @MID_RUSSIA и @MFARUSSIA.