В Тель-Авиве 5 сентября обрушилось строящееся здание. В результате аварии погибли два человека, около 20 ранены, минимум семеро находятся под обломками, сообщает BBC.

В понедельник утром в районе Рамат-ха-Хаяль на строительной площадке произошло обрушение подземного гаража. На место ЧП прибыли спасатели и медицинская служба. Раненым оказывается необходимая помощь, а оставшихся под завалами людей пытаются найти и извлечь на поверхность.

Рамат-ха-Хаяль - коммерческий район на севере Тель-Авива, где находятся офисы крупных компаний, а также множество ресторанов и больниц. На территории ведётся активная застройка, и возможной причиной обрушения является падение на здание строительного крана.