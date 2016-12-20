В Театре на Малой Бронной поставили испанскую пьесу «Деревья умирают стоя». На премьере нового спектакля побывал корреспондент Metro.

О чём спектакль

Самообман под соусом авантюры

Спектакль поставили по одноимённой пьесе испанского драматурга середины ХХ века Алехандро Касона. Он рассказывает историю агентства, которое с помощью актёрского таланта и находчивости сотрудников заставляет людей поверить во что-то хорошее. Например, по заказу полиции они крадут у карманников краденое и возвращают владельцам. Сотрудникам агентства предстоит сыграть успешного внука пожилой пары Бальбоа, который возвращается с женой после двадцати лет эмиграции. Проблема в том, что настоящий внук, негодяй и бандит, тоже держит путь в этот городок.

На кого смотреть

Заслуженная прима

Судя по шквалу оваций, которые собрала исполнительница роли бабушки Анна Антоненко-Луконина, большая часть зала пришла смотреть именно на неё. Кроме того, весь спектакль актёры на сцене как бы отступают назад и чуть ли не хуже играют, чтобы подчеркнуть её игру. Актриса служит в театре на Малой Бронной уже более 55 лет.

Зачем смотреть

Умилиться и улыбнуться

Завязка беспроигрышная. Трогательные обманщики играют счастливую семейную пару и, естественно, влюбляются. Играют любящих внуков и, конечно же, становятся для бабушки как родные. От самих ситуаций умиляешься и переживаешь каждый раз, когда герои почти раскрыты. Но до конца актёрам не веришь, даже когда персонажи перестают «играть» и вроде бы возвращаются к естественному состоянию. Да и слышно их, увы, далеко не всегда, и иногда лёгкий шёпот в зале заглушает задушевные разговоры исполнителей главных ролей.

Фишка

Свекровь с кастаньетами

Образ бабушки Бальбоа получился очень знакомым – этакая классическая свекровь из старой интеллигентной московской семьи, шикарная властная женщина, которая, когда надо, приголубит, а когда надо – построит всю семью и научит невестку уму-разуму. В итоге совершенно забываешь о том, что дело происходит не в России, а в Испании, и вспоминаешь об этом, только когда все на сцене начинают плясать фламенко. А тех, кто ненароком заскучал, веселила манерными кривляниями и фальшивыми интонациями нескладная служанка мадам Бальбоа Фелиса. Зал смеялся.

Мнения зрителей

47 лет, декоратор Наталья

«Мне не понравилась игра актёров. Надеялась, что ко второму акту станет по-лучше, но что-то у них не получилось...»

22 года, школьный учитель Надежда

«Местами было тихо слышно, а в остальном всё замечательно».

31 год, нотариус Николай

«На сцене в окне виднелась ветка полисандра, и мне казалось, что в финале что-то должно было с ней произойти. Не произошло».

22 года, юрист Евгения

«Мне спектакль понравился. Бабушка была лучше всех».