Базаров встречает зрителей первым - сидя как изгой на самом краю сцены. С этого начинается само действо. Изгоем он остается всю пьесу. Но почему-то зритель еще долго не отпускает его по окончанию премьеры. Крики "Браво", цветы - зал стоя провожает актеров.

В театре "На Литейном" три премьерных дня - 12,13, 14 ноября - идет новая постановка по произведению Тургенева - "Отцы и дети". Однако это не просто пересказ знакомого всем со школьных лет произведения.

Постановщик - Леонид Хейфец - взял за основу произведение "Отцы и сыновья" у ирландца Брайна Фила. Тот в свою очередь очень любил русскую классику и перевел на английский язык, но уже в качестве пьесы роман Тургенева.

- Наш спектакль - живой, направлен к человеку. Он полифоничный в своем звучании. Каждый персонаж несет свою правду. Ирландский драматург подошел со своим очень узким авторским взглядом, но есть вкрапления и русского романа - того, что близко русской душе, - поделился впечатлениями с Metro Сергей Морозов, главный режиссер театра "На Литейном".

Герои то говорят совсем знакомыми фразами, то вдруг предстают в новом облике. Тонкие шторы и яркий белый свет разделяют два параллельных мира - лжи и правды, которую все знают, но бояться сказать. В этих мирах одновременно живут действующие лица.

Базаров предлагает наивному другу Аркадию революцию не только в уме, но и в душе. И рассуждает как абсолютно современный мужчина:

- С кем из женщин ты бы хотел провести ночь без дальнейших обязательств? Вот совсем без обязательств, без женитьбы. Давай составим список.

На стене появляются имена, а зал - шепчется: "Надо перечитать Тургенева".

Но циничный герой на самом деле влюблен - сразу в двух женщин. Чувство не спасает героя от болезни - пьеса заканчивается угадываемо, но не предсказуемо.