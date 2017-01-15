Подростка из Тамбовской области задержали по подозрению в убийстве семьи.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тамбовской области, тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с явными признаками насильственной смерти были найдены 14 января в одном из домов рабочего поселка Сосновка. Погибшие были зарублены топором.

Главным подозреваемым в совершении кровавого убийства стал 17-летний сын погибшего мужчины.

Следователи предполагают, что подросток взялся за топор из-за постоянных семейных скандалов на бытовой почве. Он зарубил родственников, пока те спали.

Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где через некоторое время умер.

- В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в Следственном комитете.