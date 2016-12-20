При ДТП в Таиланде погиб один российский турист, ещё один получил тяжёлые повреждения, сообщает новостной сайт The Phuket News. Происшествие случилось на популярном у российских туристов острове Пхукет.

Издание сообщает, что российские туристы, 25-летний Роман Мелехин и 28-летний Максим Бурматов, ехали на мотоцикле. Мелехин погиб прямо на месте аварии. Предполагается, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Второй турист получил повреждение головы и перелом ноги.

38-летний водитель машины, которая столкнулась с мотоциклом, признался, что не мог избежать аварии, хотя пытался затормозить. По его словам, мотоцикл вильнул прямо перед ним.

Издание отмечает, что, по словам капитана полиции, на месте аварии не было найдено шлемов. Ведётся следствие по факту ДТП.