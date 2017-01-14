В Таиланде утром 14 января около 9 часов по местному времени проходило авиашоу по случаю национального Дня детей. На взлетном поле было множество зрителей - родителей с детьми.

Один из участников - военный истребитель королевских ВВС Таиланда JAS 39 Gripen - заходил на опаснй маневр "внезапного падения" . К несчастью, маневр оказался реальностью - самолет не вышел из штопора и буквально "воткнулся" в землю.

Сильный взрыв и все произошедшее зафиксировала камера одного из посетителей в 9:27 (5:27 по московскому времени). Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на издание Bangkok Post.

В результате катастрофы погиб пилот.

В связи с происшествием аэропорт был закрыт, все рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани. Как заверили местные власти, по данному делу будет организована проверка, создается специальная группа.

Премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота. ВВС Таиланда призвали не тиражировать в соцсетях видео крушения истребителя из уважения к семье и близким погибшего пилота.