В Таиланде инициировано расследование в отношении местной службы BBC за "дезинформацию" о новом короле страны, 64-летнего Махи Вачиралонгкорна, сообщает The Guardian.

Журналисты оказались в центре скандала после публикации BBC запрещенной к распространению в стране биографии монарха, в которой содержались "неоднозначные", с точки зрения властей, данные о его жизни. В частности, там рассказывалось о том, как он жил и учился за рубежом и летал на собственном самолете. Также в тексте подвергался сомнению авторитет Махи как нового короля.

Отмечается, что к офису BBC в Бангкоке уже подъезжал отряд из 10 полицейских для проверки, но не смог попасть внутрь, так как на рабочем месте никого не оказалось.

Как сообщает The Guardian, статья вызвала широкий резонанс в стране – в соцсети Facebook под материалом появилось большое количество гневных комментариев, некоторые даже угрожали в них журналистам физической расправой.

За "шер" статьи один антиправительственный активист - Джатупат Бунпаттаракса - был арестован, правда, позднее отпущен под залог.

На данный момент статья заблокирована.

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Напомним, что король Маха официально вступил на трон Таиланда 1 декабря.