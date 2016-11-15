В Таиланде прошёл ежегодный праздник Лойкратхонг, в рамках которого местные жители запустили огромное количество небесных фонариков в воздух и отправили в плавание "корабельные фонарики". В этом году мероприятие омрачила недавняя трагедия, затронувшая сердца всех жителей страны – смерть короля Пхумипона Адульядета.

Ещё одной грустной новостью для участников события стало то, что с этого года власти страны ввели некоторые ограничения на запуск небесных фонариков, сообщает The Bagkok Post. В целях безопасности люди могли запустить их только 14 и 15 ноября с 7 вечера до 1 часа ночи и лишь в строго отведённых зонах. Это было сделано, чтобы избежать пожаров, которые могут вызвать горящие фонари. Также с этого года власти утвердили характеристику запускаемых объектов, в частности, фонарь должен содержать не более 55 граммов топлива (бумага, покрытая воском и парафином). За нарушение закона человека могут посадить на три года в тюрьму или оштрафовать на 60 тыс. бат.

Также были введены ограничения на запуск кратхонг ("корабельные фонарики"), запускать их в воды реки, канала, озера или пруда можно лишь под пристальным присмотром. Здесь это было сделано ради того, чтобы избежать толкучки и жертв в результате падения в воду. Кратхонги принято изготавливать самостоятельно, из природных материалов: банановых листьев, отварного риса или хлебных мякишей, чтобы их в дальнейшем могли съесть рыбы, птицы или водные животные.

Оба ритуала изначально были посвящёны брахманской богине Ганге, или Пхрамэкхонгкха но со временем событие стало частью и буддистских традиций. Считается, что свечи и зажжённые фонарики символизируют своеобразное отпущение грехов, очищение от обид и дурных мыслей, возможность начать жизнь с белого листа. День празднования всегда выбираю в честь ноябрьского полнолуния.