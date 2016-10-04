На таиландском острове Пхукет проходит красочный и в тоже время невообразимо жуткий вегетарианский фестиваль. Мероприятие, проходящее с 30 сентября по 10 октября, призвано отпраздновать силу воли, выражаемую в воздержании от мяса и различных стимуляторов ради сохранения хорошего здоровья и душевного спокойствия.

Хотя данное событие отмечается масштабными парадами, вегетарианскими пиршествами и различными играми, главными аспектами фестиваля всё же являются разного рода жуткие церемонии, которые проводятся ради вызова богов: огнехождение, пирсинг, протыкание частей тела или их полное умерщвление. С каждым годом энтузиасты находят всё больше новых способов поразить публику. В частности, мужчины и женщины прокалывают насквозь щеки различными предметами, включая ножи, шампуры и даже огнестрельные винтовки. Считается, что китайские боги будут защищать таких людей от несчастий и увечий,а также помогут им безболезненно восстановить повреждённые участки тела.

Различные церемонии фестиваля проходят в непосредственной близости от шести китайских храмов, разбросанных по всему острову. Главным храмом является Жуй Туй, находящийся недалеко от овощного рынка в городе Пхукет. Начало фестиваля знаменует запуск небесных фонарей, которые уведомляют богов о начале празднования.

Истоки фестиваля остаются неизвестными, но обычно считается, что зародился он на Пхукет благодаря странствующим артистам китайской оперной группы, которые заболели малярией во время своего турне. Чтобы вылечиться, они решили придерживаться строгой вегетарианской диеты и молиться Девяти Императорским Богам. К всеобщему удивлению оперные артисты полностью восстановились, что было редкостью, учитывая фатальность болезни на тот момент. В честь данного события организовали праздник, который со временем превратился в ежегодный фестиваль, который посещают сейчас тысячи людей со всей Азии.