Наводнение в Таиланде унесло жизни как минимум 14 человек, сообщает Reuters, ссылаясь на Национальный центр информирования о стихийных бедствиях.

Стихийное бедствие, вызванное проливным дождём, затронуло районы, в которых проживают около 600 тысяч человек, в том числе популярные туристические места — острова Самуй и Пханган.

В десятках школ Таиланда отменены занятия. Также в затронутых наводнением регионах прекращено железнодорожное сообщение.

Несмотря на катастрофу, министр туризма Таиланда ожидает, что в этом году в стране будет установлен рекорд по количеству туристов, что составляет порядка 32,4 млн человек.

Напомним, что в 2011 году от наводнений в стране погибли более 900 человек.

Читайте также:

Ледокол спас Петербург от наводнения

Уровень воды в Неве приближается к критической отметке наводнения