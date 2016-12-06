Наводнение в Таиланде унесло жизни как минимум 14 человек, сообщает Reuters, ссылаясь на Национальный центр информирования о стихийных бедствиях.
Стихийное бедствие, вызванное проливным дождём, затронуло районы, в которых проживают около 600 тысяч человек, в том числе популярные туристические места — острова Самуй и Пханган.
В десятках школ Таиланда отменены занятия. Также в затронутых наводнением регионах прекращено железнодорожное сообщение.
Несмотря на катастрофу, министр туризма Таиланда ожидает, что в этом году в стране будет установлен рекорд по количеству туристов, что составляет порядка 32,4 млн человек.
Напомним, что в 2011 году от наводнений в стране погибли более 900 человек.
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