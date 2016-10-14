В Таиланде объявлен 30-дневный траур

Король Таиланда скончался, траур. В связи со смертью Пхумипона Адульядета в стране объявлен годовой траур. С таким предложение выступил премьер-министр Прают Чан-Оча во время обращения к нации, сообщают местные издания.

Траур в Таиланде; как отразится на туристах. В первые 30 дней после кончины короля в государстве будут приспущены флаги и запрещены все развлекательные мероприятия. А вот сами тайцы будут носить траурную одежду в течение всего следующего года, передают "Новости Пхукета".

Всё местное телевидение (в том числе и международные спутниковые сети), перешли на черно-белую трансляцию. Также поменялась и программа передач.

Кто новый король Таиланда?

После смерти 88-летнего Пхумипона Адульядета – самого долго правящего монарха в современном мире – престол занял его единственный сын 64-летний Маха Вачиралонгкорн. До этого он был маршалом авиации.

Король в майке и с пуделем: что известно о новом монархе Таиланда?

Эксцентричный король. В июле этого года Вачиралонгкорн приехал в Германию и ошарашил публику. На нём были спадающие джинсы и очень короткая майка-топ. В руках он держал белого пуделя Фи-Фи.

Новый король Таиланда 2016. Вачиралонгкорн известен как человек, ведущий праздный образ жизни. Чего только стоит его скандальная личная жизнь. Престолонаследник был трижды женат. У короля есть семь детей. По некоторым слухам – восемь. "Новый король Таиланда выглядит как бухой сосед", – комментируют читатели его фото в Сети.

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Новый король Таиланда 2016, фото