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Обновлено : Сегодня 12:52
- Опубликовано : Сегодня 11:44

В Таиланде объявлен 30-дневный траур

  • Татьяна Иванова

Король Таиланда скончался. Носить траурную одежду тайцы будут ровно год

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Король Таиланда скончался, траур. В связи со смертью Пхумипона Адульядета в стране объявлен годовой траур. С таким предложение выступил премьер-министр Прают Чан-Оча во время обращения к нации, сообщают местные издания.

Траур в Таиланде; как отразится на туристах. В первые 30 дней после кончины короля в государстве будут приспущены флаги и запрещены все развлекательные мероприятия. А вот сами тайцы будут носить траурную одежду в течение всего следующего года, передают "Новости Пхукета".

Всё местное телевидение (в том числе и международные спутниковые сети), перешли на черно-белую трансляцию. Также поменялась и программа передач.

Кто новый король Таиланда?
После смерти 88-летнего Пхумипона Адульядета – самого долго правящего монарха в современном мире – престол занял его единственный сын 64-летний Маха Вачиралонгкорн. До этого он был  маршалом авиации.

Король в майке и с пуделем: что известно о новом монархе Таиланда?
Эксцентричный король. В июле этого года Вачиралонгкорн приехал в Германию и ошарашил публику. На нём были спадающие джинсы и очень короткая майка-топ. В руках он держал белого пуделя Фи-Фи. 

Новый король Таиланда 2016. Вачиралонгкорн известен как человек, ведущий праздный образ жизни. Чего только стоит его скандальная личная жизнь. Престолонаследник был трижды женат. У короля есть семь детей. По некоторым слухам – восемь. "Новый король Таиланда выглядит как бухой сосед", – комментируют читатели его фото в Сети.

Читайте по теме: Король в майке и с пуделем. Что известно о новом монархе Таиланда

Новый король Таиланда 2016, фото

Эксцентричный король прилетел в Германию. Тогда  его сопровождала девушка в не менее коротком топе. Как сообщает The Daily Mail, это потенциальная супруга Махи – Сутида Нуи. То ли бывшая стюардесса, то ли пилот Тайских авиалиний долгое время была любовницей кронпринца. По некоторым данным, Сутида уже родила королю ребёнка. 

Эксцентричный король прилетел в Германию. Тогда  его сопровождала девушка в не менее коротком топе. Как сообщает The Daily Mail, это потенциальная супруга Махи – Сутида Нуи. То ли бывшая стюардесса, то ли пилот Тайских авиалиний долгое время была любовницей кронпринца. По некоторым данным, Сутида уже родила королю ребёнка. 

youtube.com

Фото:

Новости Таиланда сегодня. Для туристов 2016 год вряд ли будет сильно отличаться от предыдущего. Гостям здесь по-прежнему рады и создадут все условия для комфортного проведения отпуска, сообщают местные газеты.

Эксперт рассказал, как повлияет смерть короля Таиланда на страну

"Она окажет серьезное воздействие на внутриполитическую ситуацию в стране. Даже может возникнуть дискуссия о самой идее монархии", – заявил агентству РИА Новости заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков.
"Есть мощнейшие силы, которые заинтересованы в сохранении монархии, но будет ли наследник таким же популярным и авторитетным, сказать очень сложно", – уточняет эксперт.

Кстати, по словам Мосякова, смерть короля также может отразиться на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Биография короля Таиланда Пхумипона Адульядеты

  • Он родился 5 декабря 1927 года в Кембридже (США). Его отец - брат короля Рамы Седьмого, учился в  в Гарвардском университете на медицинском факультете. 
  • Пхумипон Адульядет унаследовал престол 9 июня 1946 года после гибели старшего брата.
  • Пхумипон Адульядет правил дольше всех ныне здравствующих монархов в мире и дольше всех своих предшественников – на троне он был 70 лет и 126 дней.
  • За эти годы сменилось более 20 премьер-министров, было принято 18 конституций, произошло 19 государственных переворотов.
  • Адульядет известен также как Рама IX.
  • Коронационное имя монарха: «Phrabat Somdet Phra Paramindara Maha Bhumibol Adulyadet Mahitaladhibet Ramadhibodi Chakrinarubodind Sayamindaradhirat Boromanatbophit».
  • Он профессионально играл джаз на саксофоне.
  • Считался писателем, так как написал книгу о любимой собаке.
  • Был изобретателем. Например, запатентовал «искусственные облака». 
  • Также зарекомендовал себя как художник и фотограф.

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