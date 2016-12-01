Полицейский убил реаниматолога прямо в стенах больницы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в городе Реж. Там сотрудник правоохранительных органов ворвался в клинику, убил реаниматолога, а после покончил жизнь самоубийством.

– Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 1 декабря в городскую больницу города Реж пришёл старший сержант патрульно-постовой службы ОМВД РФ по Режевскому району, 1987 г.р., который вызвал заведующего реанимационным отделением и убил его, произведя 2 выстрела в голову потерпевшего. Затем полицейский свёл счёты с жизнью, – сообщили в ведомстве.

По версии следователей, произошедшее никак не связано с врачебной деятельностью потерпевшего медработника. Скорей всего, конфликт произошёл на почве семейно-бытовых отношений – полицейский приревновал свою жену к реаниматологу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство).

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции. Расследование уголовного дела продолжается.