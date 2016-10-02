Днем 2 октября один из судей кольцевых автогонок «Ралли Сибирь» в поселке Амурский погиб в результате аварии.

"Сегодня около 14:30 часов в дежурную часть УМВД России по г. Омску поступило сообщение о том, что во время спортивного мероприятия – автокросса – произошло столкновение двух автомобилей, один из которых влетел на вышку, где находился спортивный судья со стажером", - сообщили в пресс-службе УМВД Омска.

От полученных травм 55-летний арбитр скончался на месте, 34-летняя девушка-стажер госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося.