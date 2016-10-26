В столичный музей-заповедник Мураново передана коллекция писем жены русского поэта Фёдора Тютчева и её брата, состоящая из 23 посланий.

"У сегодняшнего события была неожиданная предыстория, – приводит слова заместителя главы минкультуры РФ Аллы Маниловой АГН "Москва". – В июле в Мюнхене мы проводили пресс-конференцию, где ко мне подошла женщина с толстой папкой, в которой были подлинные письма жены Тютчева Эрнестины и её брата. Наследники решили, что эти письма должны быть в России, в Мураново.

Сегодня Мураново – это центр сохранения наследия Тютчева, его популяризации. Впервые в своей долгой жизни эти письма вводятся в научный оборот, становятся доступны для исследователей и для музея. Музей намерен всё это перевести и издать".

Коллекция была получена от президента Центра русской культуры "Мир" в Мюнхене (Германия), экспертизу и подготовку документов к передаче организовал департамент культурного наследия Минкультуры России.