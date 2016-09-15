На юго-востоке Печатников началась ликвидация мусорный свалки, взамен которой будет разбит парк для молодёжи.

"В работах задействованы порядка 100 единиц большегрузной техники, включая самосвалы и погрузчики", – сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры округа.

Ранее президиум столичного правительства под руководством мэра Сергея Собянина принял решение ликвидировать незаконную свалку отходов в районе Печатники на юго-востоке города. Как отметил Собянин, это проблемная экологическая зона.

"В Москве с начала 90-х были попытки прибрать её, в порядок привести", – сказал мэр на заседании президиума 12 июля.

Обращение с требованием прекратить функционирование незаконной свалки направили в своё время в правительство Москвы тележурналист Пётр Толстой и депутат Госдумы Елена Панина. Мэр согласился по их предложению после благоустройства территории разбить там парк для молодежи.

Собянин потребовал также благоустроить прилегающую к свалке территорию и участок набережной Москвы-реки, прилегающий к ней.