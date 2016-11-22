О чём спектакль

Мы всё ещё в 1990-х

Этот роман Виктора Пелевина неудобен к постановке в театре. Вероятно поэтому Максим Диденко пошёл другим путём. Он сделал чистый коллаж, выбрав из любимой книги отдельные главы. В каждой – свой уклон: музыка, диалоги и танцы. Этими средствами выразительности герои действа эпатируют публику. Особенно лексикой из 90-х и странными танцами. Единственное, что насторожило всерьёз, когда в течение минуты слышишь часто повторяющуюся ёмкую фразу из романа «сила ночи, сила дня – одинакова ***», то задумываешься, а что же перед тобой.

На кого смотреть

Смотреть, не думать и смеяться

Здесь нет выделяющейся роли, но отличились все. В первом акте – концерте треш-рок-группы каждый по-своему противно симпатичен. Во втором обратите внимание, как движется вокруг объевшихся грибами гопников какое-то околобуддистское божество. Его движения загадочны и изящны. В третьем акте – балете – смотрите в оба на заблудившихся психов-пловцов. А в антрактах не пропустите видеолекции, чтобы хоть как-то всё связать.

Зачем смотреть

Вконец запутаться

Хотя режиссёр и сделал коллаж, но мысли и юмор автора он, кажется, передал. Постановка настраивает на отвлечённо-вечные мысли и в то же время на низменно-бытовые, без которых никуда. Выходишь из маленького зала с не то что квадратной, а с «разбросанной» головой. Я, если честно, ещё не осознал, понял ли хоть что-то из увиденного. Возможно, Виктор Пелевин инкогнито посетит спектакль и тоже не поймёт.

Фишка

Визуальные решения

Самое прекрасное, на мой вкус, в этой постановке – художественное оформление сцены, костюмы, свет, реквизит. Они прямо пелевинские. Особенно эклектичные костюмы рокеров-революционеров. Всё игровое пространство укутано на вид чем-то мягким и рифлёным, как будто лотком из-под яиц. В начале оно туманно-красное, потом кислотно-жёлтое, подчёркнутое «световыми мечами» гопников в монашеских рясах, а в конце – бетонно-серое, но всё такое же мягкое. Движения, танцы и песни актёров гармонично сочетаются с этой обстановкой.