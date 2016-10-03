В столичном музее-заповеднике "Царицыно" прошёл фестиваль "Казачья станица"

Репортёры Metro пообщались с его участниками и спросили, как отличить настоящего казака от ненастоящего. Одни считают, что казаком нужно родиться,

другие – что им вполне можно стать.

Василий: 55 лет, кузнец, строитель Ну, во-первых, по духу можно определить. Настоящий казак болеет за экологию, за то, чтобы не было наркотиков, пьянства. А ненастоящий болеет за свою зарплату. Есть, например, у нас в Туле охранники, ходят в казачьей одежде, а спросишь: «Ребят, вы казаки»? Ответят: «Да нет, это у нас в ЧОП форма такая!»

Вячеслав: 32 года, охотовед-биолог Казак – он и есть казак. Сразу понятно, если человек родился с этой искоркой, живёт и умрёт с ней. Ведь казаки – это родовое сословие. Это передаётся от отца к сыну, от деда к внуку. Историческое, духовное воспитание идёт с малолетства. А ряженый – это просто ряженый. Спроси его: ты кто? откуда? к какому казачьему роду относишься? И он сразу «поплывёт».

Михаил: 31 год, эколог, железнодорожник Есть этнические казаки, как я и Вячеслав, а есть члены казачьих обществ, то есть общественных организаций, в которые может вступить совершенно любой человек, независимо от того, казак он или не казак. В Москве таких людей больше всего. И, с моей точки зрения, это неправильно. Справедливо было бы, если б их и называли членами казачьих обществ, а не казаками!

Андрей: 23 года, менеджер по персоналу Настоящий казак на присяге говорит слова: «За Отечество и казачество, за веру православную». Все эти три составляющие настоящий казак должен почитать, а иначе он не казак. Я сам давал эту присягу, когда вступил недавно в Ивановское хуторское казачье общество, и теперь с меня начнётся казачий род.