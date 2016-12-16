В Интернете активно обсуждают видео, на котором якобы сотрудники ритуальной компании ГБУ "Ритуал" вместе с бывшей коллегой устраивают вечеринку в зале для прощаний при морге.

Как пишет Life.ru, инцидент произошёл в судебном морге № 9. Там похоронные агенты вместе с бывшей коллегой организовали шоу, которое позже вызвало гневную реакцию в соцсетях.

Экс-ритуальщица была в центре внимания видео, которое снимали участники "представления". Она легла в гроб с сигаретой во рту. Бывшая коллега поставила ей в ноги ящик для пожертвований. Съёмки видео сопровождались беспрестанными смешками как оператора, так и "актёров".

В ГБУ "Ритуал" радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что организация не арендует этот морг, и ни с одним из людей на видео у компании нет договора.

"Это не наши сотрудники. И у нас нет договора с этим моргом. Знаем, что одна из сотрудниц неоднократно пыталась устроиться к нам на работу, поскольку мы установили личности", - рассказала пресс-секретарь ГБУ "Ритуал" Светлана Запарова.