На станциях Московского метрополитена усилят меры безопасности в новогодние праздники. 

Об этом АГН "Москва" сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"В связи с повышением потока гостей, на праздничных мероприятиях будет введён особый контроль на транспортных узлах, предусмотрят патрули полиции, пункты проверки документов, – отметил Черников. – Будут организованы усиленные наряды полиции и военнослужащих национальной гвардии на входах и станциях московского метрополитена".

Другие подробности не сообщаются.