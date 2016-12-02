Певица Пелагея Ханова впервые стала мамой. Об этом в среду сообщает "Экспресс газета". Отмечается, что радостное событие произошло ещё месяц назад, однако певица и её супруг хоккеист Иван Телегин тщательно скрывали этот факт. У супругов родилась дочка. Сама Певица, также как и её мама Светлана, а по совместительству агент, отказались давать комментарии. – Ничего не комментируем, – в один голос ответили они корреспонденту Metro. Как назвали малышку, не сообщается. Известно лишь, что девочку и её...