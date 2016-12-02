На станциях Московского метрополитена усилят меры безопасности в новогодние праздники.
Об этом АГН "Москва" сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"В связи с повышением потока гостей, на праздничных мероприятиях будет введён особый контроль на транспортных узлах, предусмотрят патрули полиции, пункты проверки документов, – отметил Черников. – Будут организованы усиленные наряды полиции и военнослужащих национальной гвардии на входах и станциях московского метрополитена".
Другие подробности не сообщаются.