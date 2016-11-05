Поздно вечером, 4 ноября, в "Ночь искусств" пассажиров столичного метро на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии встретили артисты театра "Балет Москва". Они исполнили современный танец, одноактную постановку под названием "Эквус". Действие началось в 23.00 и длилось около получаса.

С первых минут зрителей вокруг площадки под скульптурой "Молодая семья" было немного. Из первого остановившегося поезда на балет вышли всего трое. Это были взрослые мужчины в тёмных спортивных костюмах. Самый высокий, с большой золотой печаткой на пальце, достал планшет и стал снимать балет на видео.

– Прикольно, покажу потом своей, – сказал он с улыбкой.

Пропустив один поезд, на следующем они уехали.

С других поездов людей на представление вышло больше. Минут через десять их уже было много, и полицейские постоянно отгоняли их от краев платформ, куда они вставали, чтобы быть ближе к сцене. Некоторые безостановочно бегали от одного края к другому и обратно. В конце выступления все громко кричали: "Браво!"

– Узнала про балет заранее, специально приехала, - рассказала Metro Елена Потапова. – Атмосфера очень непривычна, но мне понравились и танцы, и музыка.

Артисты выступали в таких условиях впервые.

– Я танцую десять лет и схожего опыта раньше никогда не было. Впервые так танцевали, – рассказал Metro артист театра "Балет Москва" Михаил Киршин. – Это что-то новое для артистов балета. Отнеслись все с интересом. Единственное, здесь ощутимо прохладно.

К выступлению артисты готовились заранее. В зале театра им обставили стульями площадку семь на семь метров.

– У нас была очерчена конкретная площадь. Она была меньше той, к которой мы привыкли, – поделилась с Metro артистка театра "Балет Москва" Александра Киршина. – Мы были шокированы, когда увидели её. Но очень здорово танцевать, когда зритель так близко!