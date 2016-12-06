С октября на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" поселилась белка, чего не было уже несколько десятков лет.

Как сообщает пресс-служба сада, животное появилось в октябре и обосновалось в Теневом саду, конфликтуя с многочисленными воронами из-за орехов, семечек и прочей пищи.

Смелая белка моментально стала объектом обожания всех посетителей сада, затмив собой даже Цветочных котов, постоянно проживающих на его территории, и уже получила прозвище "Главная Цветочная белка".



Недавно сотрудники "Аптекарского огорода" построили для зверя уютный домик на дереве с пристройкой — банкой с орешками.



"В других московских парках и садах белок много, а у нас — одна, уникальная, с ярким и сильным характером! – рассказывает директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. – Весь сад в умилении и восторге! Была идея подселить к ней ещё нескольких белок — для компании, однако мы пока оставили эту затею".