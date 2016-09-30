В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела очень редкая Дресслерелла волосистая или Волосистая орхидея.

Посетители могут увидеть уникальное растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях по тропикам и фестивалю "Краски осени" 1 и 2 октября.

Дети младшего школьного возраста с родителями приглашаются на специальную экскурсию "Экспедиция в мир джунглей" 2 октября в 13.30, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".



Куратор коллекции тропических орхидей "Аптекарского огорода" Ольга Черных рассказала следующее:



— Миниатюрная Дресслерелла волосистая из Эквадора сразу поражает своим крайне необычным внешним видом. Как следует из названия, крошечное растение размером около 1 см целиком покрыто волосками. Орхидея произрастает во влажных тропических лесах на восточных склонах Анд, на высоте от 1700 до 1800 метров.



Другие примечательные орхидеи, цветущие в джунглях сада, — Орхидея-вампир, или Дракула Вампира, Эридес розовая, или Хвост кота, и Орхидея самурая, или Цимбидиум китайский.