В столичном аэропорту "Внуково" у пассажирского самолёта воспламенился двигатель, в результате на рейсе Москва – Ереван произошла замена авиалайнера.

Как сообщили АГН "Москва" в пресс-службе воздушной гавани, инцидент произошёл на перроне на стоянке воздушного судна.

"При запуске двигателя загорелся оставшийся с предыдущего рейса керосин. Воспламенение было потушено внутренней противопожарной системой двигателя", – сообщил источник.

В связи с произошедшим было принято решение о замене самолёта. В результате инцидента никто не пострадал.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил РИА "Новости", что причиной "возгорания" самолёта в московском аэропорту на взлётно-посадочной полосе стало сгорание остатков топлива при попытках завести двигатель, это не являлось пожаром и не представляло опасности.

"Там было факеление, а не пожар, то есть сгорание остатков топлива в результате неоднократных попыток завести двигатель. Опасности не было, самолёт даже не двинулся с места", — отметил источник.