Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 66-летнего мужчины и его 86-летней матери, тела которых обнаружили в квартире одного из домов на юго-востоке столицы.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД, информация об обнаружении тел поступило в среду.

"Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела 66-летнего мужчины и его 86-летней матери с гнилостными изменениями, смерть которых наступила около недели назад", – сказал источник.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.