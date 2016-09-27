На юго-востоке Москвы в столичной квартире обнаружили задушенную женщину, которая работала логопедом в детском саду и подрабатывала по специальности на частных занятиях.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что тело девушки со следами удушья с заклеенным скотчем ртом и связанными руками нашла её соседка по квартире, после чего следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Квартиру жертва снимала вместе с мужем и двумя подругами, одна из которых и обнаружила тело, вернувшись домой 26 сентября.

"Жертва преступления работала логопедом в детском саду и подрабатывала частными занятиями", — сообщает источник РИА Новости.

По его словам, у девушки не было аккаунтов в соцсетях, на работе она характеризовалась хорошо.

"Образ жизни у нее был следующий — работа-дом-муж", — добавил источник. По его словам, муж девушки приехал на место происшествия, когда ему об этом сообщили.