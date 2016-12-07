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В столице открылась выставка, посвящённая динозавру

  • Зинаида Мишина

Палеонтологи собрали древнего ящера-попугая

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Кости пситтакозавра сибирского нашли в 2014 году в «братской могиле» среди сотен останков крокодилов, черепах и амфибий, живших более 100 миллионов лет назад на территории современной Кемеровской области. Два года учёные работали с окаменевшими останками динозавра, их очистили и собрали – получился двухметровый скелет рогатого ящера.

– Большая часть костей – оригинал, остальные реконструированы, – рассказал Metro заведующий музея Александр Карху. – У этого пситтакозавра плохо сохранился череп, мы заменили его трёхмерной копией, оригинал представлен тут же. 

Пситтакозавры водились не только на территории современной России, но и в Монголии, Китае и Таиланде. Наш динозавр от своих восточных сородичей отличался размером – он значительно больше, а ещё выростами на скулах и рогами над глазницами:

– Они могли служить как турнирное оружие, – предполагает палеонтолог. – Или самцы так отличались от самок.

Попугаем динозавра прозвали за внешнее сходство черепа, а ещё учёные предполагают, что верхнюю челюсть травоядного пситтакозавра покрывал роговой чехол, напоминающий клюв. 

Продлится выставка до конца мая, потом динозавра вернут домой – в Кемеровский областной краеведческий музей. 

Кстати

Впервые кости динозавров в Кемеровской области нашли ещё в 1950-х годах
во время проведения дорожных работ. 

•    Сенсация. Настоящий интерес к этому месту появился в 90-х, после находки останков гигантских динозавров зауроподов.

•    Редкие открытия. В России всего два места, где ведутся раскопки останков динозавров, второе находится под Благовещенском.

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