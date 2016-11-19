Накануне, 18 ноября, в центре Ставрополя шестеро неизвестных ворвались в кафе и устроили массовую драку. ЧП произошло в кафе "Пространство BRO", расположенное на ул. Дзержинского, 98А.

Потасовка началась уже после 22:00. Как рассказали Metro очевидцы, нападавшие были спортивного телосложения и с первых минут вели себя очень вызывающе.

"Какие-то качки были. Всем грубили (в кафе было человек 70), а потом стали бить. Я услышал крики, подбежал и увидел настоящее месиво. Человек двадцать в одной куче", - вспоминает 18-летний Мирослав.

Травмы различной степени тяжести получили многие отдыхающие в тот вечер. Досталось от налётчиков и женщинам. Преступники разбежались, как только люди вызвали полицию. Скорая помощь увезла двоих пострадавших: Виталия Старечихина и Василия Сидорченко. 33-летний Василий находятся в тяжёлом состоянии.

"Он всё ещё без сознания, уже почти сутки, - говорит супруга пострадавшего Юлия. - Я с ним в больнице. Только что к нам приходили полицейские. Я и жена другого пострадавшего написали заявления. Моего мужа избивали сразу трое нападавших. Это было внутри кафе, но драка была и на улице".

Семейная пара пришла в кафе, чтобы поддержать своего сына, который в этот вечер выступал на сцене заведения. Были и другие родители молодых музыкантов. По словам женщины, шестеро нападавших вошли на концерт без билетов. "Сложилось впечатление, что они какие-то друзья хозяев заведения. У них изначально была цель - нападение", - говорит Юлия.

Приехавшие на место ЧП медики скорой многим оказали помощь на месте. "У людей были разбиты руки, лица в крови, вывихнуты челюсти", - вспоминает женщина.

В самом кафе Metro подтвердили факт массовой драки. Но по поводу количества нападавших информацию не подтвердили.



"Да, вчера у нас была драка. Но мы не кафе, мы концертная площадка. Нападавших было не шесть, а двое. Другую информацию уточняйте в полиции", - сказал сотрудник заведения.

Стражи порядка начали розыск нападавших.