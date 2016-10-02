В дверь частного дома на Троицкой улице в Старом Петергофе днем 1 октября постучали двое: мужчина и женщина среднего возраста, внешне похожие на цыган, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Им открыла 80-летняя хозяйка.

Мужчина толкнул пожилую женщину в грудь и стал требовать деньги, угрожая убийством, после чего запер перепуганную пенсионерку в погребе.

Сообщница грабителя тем временем обшарила комнаты и нашла на столе 15 000 рублей и телефон стоимостью 2500 рублей. Похитив деньги и мобильный, злоумышленники скрылись с места преступления.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Жертва преступников с ссадинами и гематомами головы и грудной клетки была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой.