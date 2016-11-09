Выборы в США, последние новости – в городе Азуса (пригород Лос-Анджелеса) возле избирательного участка произошла стрельба, после которой его закрыли. Есть пострадавшие.

Выборы в США-2016, результаты, онлайн-трансляция

Как сообщает репортёр Metro из американского посольства, на 9.00 по московскому времени Дональд Трамп набирает 48,3% голосов. Хиллари Клинтон проигрывает с 47,1%.

Выборы в США, стрельба в Калифорнии

По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в среду в результате стрельбы с участием полицейских в американском городе Азуса в штате Калифорния.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные источники, ещё четыре человека были доставлены в больницу.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Офицеры полиции в результате инцидента не пострадали.

Полиция предполагает, что огонь в городе Азуса в день выборов вела женщина.