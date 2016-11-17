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В США внесли законопроект о прямых президентских выборах

  • Давид Абабеков

Документ предусматривает упразднение Коллегии выборщиков

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Как сообщает Fox News, сенатор от Калифорнии Барбара Боксер внесла в Сенат США законопроект о прямых президентских выборах, при которых победитель будет определяться через голосование избирателей.

— Это единственная система, при которой ты можешь набрать большинство голосов, но всё равно не победить в выборах. Коллегия выборщиков устарела, противоречит демократии и не отражает нашего современного общества. Она требует изменений незамедлительно, — высказалась Боксер о действующей системе.

Принятие законопроекта почти обречено на провал, так как в Конгрессе доминируют Республиканцы.

Напомним, что Дональд Трамп победил в прошедших выборах благодаря действующей системе, при которой первостепенны голоса выборщиков, а не абсолютный показатель проголосовавших избирателей. Как сообщалось ранее, Хиллари Клинтон набрала на 1 миллион больше голосов, чем Трамп.

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