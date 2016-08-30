В своём доме в американском городе Стамфорд умер актер Джером Силберман, более известный как Джин Уайлдер (творческий псевдоним). Как сообщает журнал Variety, он скончался в возрасте 83 лет из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Больше всего зрителям артист был известен по своей роли в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", где он сыграл одноименного хозяина конфетного завода. Также он принимал участие в кинокартинах "Продюсеры", "Ничего не вижу, ничего не слышу" и других.

Российскому сегменту Интернета актёр запомнился по кадру из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", который превратился в мем под названием "Ну, давай, расскажи мне".