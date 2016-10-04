Американские эксперты ВМС, изучающие Россию, рассказали о том, какое российское оружие представляет самую большую опасность. Как пишут "Известия", ссылаясь на директора Института изучения морского потенциала России профессора Майкла Петерсена, больше всего американцев пугают возможности подводных лодок "Ясень", фрегатов 22350 "Адмирал Горшков", а также ракет "Циркон" и "Калибр".

Подобного рода вооружения, по словам специалиста, вызывают серьезную озабоченность со стороны Вашингтона. Этот факт свидетельствует о том, что российский ВМФ смог достичь качественно нового уровня развития, вопреки всем существующим трудностям в постсоветском периоде.

"Несмотря на трудности, которые мы наблюдали в предыдущие десятилетия, российский ВМФ по уровню подготовки личного состава и технологическому потенциалу достиг уровня, который позволяет ему соперничать с любым флотом в мире", — заключил Петерсен.

При этом эксперт предлагает думать не о конкуренции двух стран, а о том, какой потенциал имеют данные военные платформы и системы вооружения для тех сфер, где США могли бы сотрудничать с РФ. В частности, миру могла бы принести польза кооперация ВМФ РФ и ВМС США в борьбе с пиратством, контрабандой наркотиков и терроризмом.