Результаты выборов в США вызвали протесты среди сторонников Хиллари Клинтон.

В Портленде, штат Орегон, более ста человек вышли на улицы и перекрыли движение на автомагистрали. Полицейские остановили шествие, но протестующие не разошлись. Под аплодисменты присутствующих противники Трампа начали жечь национальные флаги США.

Акции протеста против победы Дональда Трампа на выборах президента прошли еще в нескольких штатах США.

Больше всего протестующих вышло на улицы в Калифорнии, в городах Окленд, Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Студенты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во время протестов против победы Дональда Трампа на выборах сожгли чучело миллиардера.

В Сан-Диего и Окленде люди вышли на улицы под лозунгом "Не мой президент".

В соцсетях противники Трампа выкладывают гневные и печальные записи с хэштегами #notmypresident (не мой президент) и #prayforamerica (молитесь за Америку).

Звездные сторонники Хиллари Клинтон тоже выразили протест против победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Мадонна призвала сторонников Клинтон не сдаваться, а Леди Гага устроила пикет у здания Трамп-тауэр на Манхэттене.

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