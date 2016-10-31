В американском городе Аннаполис 30 октября прошёл хеллоуиновский карнавал собак, на который владельцы домашних животных привели своих питомцев, наряженных в различные костюмы в честь праздника.

2-й ежегодный парад собак был проспонсирован зоомагазином Paws Pet Boutique и клубом любителей корги. В рамках мероприятия люди не только могли повеселиться в компании таких же любителей пушистых флешмобов, но и получить приз в различных номинациях, например, за "Самый патриотичный костюм для собаки".

Участие в карнавале было бесплатным, однако на определённые частные события продавались билеты. К тому же приветствовались благотворительные взносы. Большая часть вырученных средств пойдёт в различные фонды.