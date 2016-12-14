В американском штате Калифорния полицейские застрелили 73-летнего старика по имени Франсиско Серна. Об этом в среду сообщает Los Angeles Times.

Как сообщает издание, соседи мужчины позвонили в полицию и сообщили, что Франсиско разгуливает по улице с оружием в руках. Прибывшие на место патрульные открыли огонь по старику, он скончался на месте.

При осмотре тела и обыске его дома оружия обнаружено не было. По предварительной версии, предметом, который соседи приняли за оружие, оказалось деревянное распятие. Который погибший сжимал в руках.

Эту информацию подтвердил и сын погибшего.

– У моего отца не было оружия. Он был безобидным пенсионером, — сказал мужчина.

Позже стало известно, что убитый страдал старческим слабоумием.

Стоит заметить, что это не единственный случай, когда безоружные граждане США умирают от действий полицейских. Так, по данным газеты The Washington Post, которые были опубликованы в мае прошлого года, за сутки от рук стражей порядка в США гибнут в среднем два человека.

У многих из них так и не находят оружие.