В грядущем 2017 году в США больше всего боятся начала военного противостояния России с НАТО и, как следствие, с Соединёнными Штатами. Данные опасения были высказаны общественной организацией "Совет по международным отношениям США", которая с 2008 года ежегодно готовит доклад с рейтингом угроз возникновения конфликтов и их потенциальному воздействию на национальные интересы США.

Всего в списке указаны семь пунктов. После военного конфликта между Россией и НАТО идёт негативный сценарий, который касается ситуации с КНДР. По мнению экспертов, кризис на Корейском полуострове с применением ядерного оружия может привести к масштабной политической нестабильности.

Далее в докладе говорится о возможных кибератаках хакеров на критически важную инфраструктуру США. И лишь на четвёртом месте расположилась угроза террористической атаки с массовыми жертвами против Соединенных Штатов или их союзников.

В самом последнем пункте авторы исследования высказывают свои опасения в связи с "активизацией гражданской войны в Сирии в результате усиления внешней поддержки воюющим сторонам, в том числе военного вмешательства извне".