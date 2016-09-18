В американском городе Нэшвилл преподавательница биологии старшей школы Pearl Cohn Entertainment Magnet Маркита Элстон призналась в сексуальной связи со своими учениками, сообщает The independent. Она рассказала, что имела интимные отношения с пятью своими учениками.

За её преступление она была приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Вместе с этим она была внесена в реестр сексуальных преступников и теперь обязана пройти специальный курс лечения, детали которого не разглашаются. Несмотря на признание, преподавательница отметила, что не стыдится того, что сделала, а вина за произошедшее лежит на руководстве школы, которое покрывало её, чтобы защитить престиж учебного заведения.

Расследование произошедшего началось в ноябре 2014 года. В этот же период Элстон взяла неоплачиваемый отпуск, а после и вовсе уволилась из учебного заведения. По данным следователей, она не просто вступала в интимную связь со школьниками, но и занималась этим прямо в учебных классах школы.