Учёные из Калифорнии разработали приложение, которое помогает косметическим хирургам и их клиентам точно определить, как будет после операции выглядеть новая грудь.

Приложение называется Illusio. Оно работает благодаря технологии дополненной реальности. Оно может виртуально увеличить или уменьшить женскую грудь.

Рекламный ролик появился на краудфандинговой площадке Kickstarter. Так разработчики хотят найти 50 тысяч долларов, чтобы можно было начинать проект.

Как заявляет директор и создатель Illusio Итан Виннер, с помощью этого приложения пластические хирурги смогут выйти совершенно на новый уровень работы, передает Лента.ру.