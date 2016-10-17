Скончался последней король африканской Руанды. Его звали Кигели V. Он ушел из жизни в пригороде Вашингтона накануне, 16 октября, вечером. Ему было 80 лет, передает агентство AFP.

Урожденный Жан-Батист Ндахиндурва находился в изгнании с 1960 года. Монарх правил своей страной всего лишь год. Он был вынужден покинуть Руанду после конфликта с бельгийскими колониальными властями. А в 1961 году монархию в Руанде упразднили.

В Америке Кигели V организовал свой благотворительный фонд и старался с его помощью помогать беженцам из Руанды. Хотя сам при этом жил в субсидируемом жилье и получал продовольственные льготы.

Известно, что заявлял о желании вернуться на родину, но при одном условии – в качестве короля.



