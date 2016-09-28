Мы все знаем, как важна вода для нашего здоровья, но порой бывает трудно отследить момент, когда именно нам нужно восполнить баланс жидкости в организме. Американская компания BSX Technologies изобрела первый в мире прибор, который в режиме реального времени отслеживает уровень жидкости в организме и передает носителю сигналы о том, когда пора пить. Браслет использует особое инфракрасное излучение, чтобы измерять уровень жидкости и другие физиологические показатели – так он может следить за сердцебиением, качеством сна, количеством пройденных шагов и сожженных калорий. Дастин Фреклтон, основатель компании, объясняет Metro, почему такое устройство может быть полезно каждому.

Как вам пришла в голову идея создания браслета?

За три недели до моего 25-летия у меня случился инсульт, вызванный обезвоживанием организма. Так как сам я врач, мне удалось оказать себе первую помощь. Я знал, какие у инсульта первые признаки. Но для восстановления мне потребовались месяцы реабилитации и терапии. Тогда я понял, что человеку необходимо измерение определенных показателей в нужное время.

Как работает браслет?

Он напрямую измеряет содержание воды в теле с помощью нашей запатентованной технологией с использованием инфракрасного излучения, которое проникает внутрь организма с помощью светодиодов.

Что еще он измеряет?

Еще пульс, качество сна и количество сожженных калорий

Почему так важно следить за уровнем жидкости?

Когда у нас достаточно воды в организме, мы лучше себя чувствуем, лучше думаем, даже выглядим лучше. Исследования установили, что 75% населения живет в состоянии хронического обезвоживания. Более того, пожилые люди в 90% случаев не понимают, что они хотят пить. Более того наши тела в основном состоят из воды, поэтому нельзя допускать обезвоживания. Даже дисбаланс в 1$ может иметь негативный эффект

Но ведь люди могут просто пить, когда у них жажда.

Проблема в том, что механизм жажды срабатывает обычно уже в последний момент, когда мы уже реально обезвожены. Также сам организм не может нам напрямую подсказать, когда именно пить и сколько. Отсутствие жажды не означает, что не нужно пить. Также содержание жиров и сахаров в пище может значительно уменьшать жажду. В зоне риска находятся даже спортсмены: согласно последним исследованиям, во время тренировок они потребляют лишь 30-70% необходимой жидкости. Наконец, ученые в американском Университете Пердью выяснили, что люди редко пьют, когда хотят пить. Вместо этого они пьют во время еды.

Почему так?

Это трудный вопрос и существует несколько хороших теорий на этот счет. Но все, как правило, сугубо индивидуально. Вот почему общие рекомендации выпивать 8 стаканов воды в день не подходят каждому и нужно отслеживать все в режиме реального времени.

Дмитрий Беляев