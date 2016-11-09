Первую леди США Мишель Обаму призывают баллотироваться на пост президента страны в 2020 году.

Победа Трампа на выборах повергла в отчаяние многих сторонников Хиллари Клинтон. Однако они не теряют надежды, что пост президента США однажды займет женщина.

Американцы в 2020 году хотят видеть президентом Мишель Обаму. Эта идея стремительно набирает популярность в США. В соцсетях уже появился хэштег #Michelle2020.

Противник Трампа уверены, что миллиардер приведет страну к катастрофе, и надеются, что Мишель Обама сможет спасти США после четырех лет под его управлением.

Первая леди очень популярна в США, и многие полагают, что у Мишель Обамы есть все шансы победить на выборах президента в 2020 году от Демократической партии.

Мишель Обама активно занимается благотворительностью и выступает за здоровый образ жизни. Ее общественная деятельность принесла ей любовь многих американцев. В прессе Мишель Обаму не раз сравнивали с Жаклин Кеннеди, Элеонорой Рузвельт и принцессой Дианой.

В 2010 году Forbes признал Мишель Обаму самой влиятельной женщиной в мире.