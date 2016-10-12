Вчера утром в американском штате Северная Дакота была арестована актриса и модель Шейлин Вудли. Об этом в среду сообщает USA Today.

По информации издания, 24-летняя актриса, известная своей ролью Трис Прайор в фильмах франшизы "Дивергент", обвиняется в незаконном вторжении на частную территорию.

Девушка вместе со своей матерью и почти тремя десятками активистов приняла участие в демонстрации против прокладки нефтепровода Dakota Access через резервацию индейцев племени сиу.

Пока о дальнейшей судьбе Шейлин ничего не известно.