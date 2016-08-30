Во Флориде задержали темнокожего Владимира Путина. Об этом во вторник сообщает телеканал 25 WPBF News (подразделение телекомпании ABC).

Отмечается, что мужчина с именем и фамилией как у российского президента устроил дебош в супермаркете города Уэст-Палм-Бич на юге штата, в результате чего и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данным телеканала, чернокожий тёзка Путина ворвался в магазин, накал кричать на сотрудников и отказывался покидать помещение. Тогда персонал магазина вызвал полицию.

Прибывшим стражам порядка не сразу удалось усмирить дебошира – он отчаянно сопротивлялся.

Теперь темнокожему тёзке Путина придётся предстать перед судом – рассмотрение дела назначено на 5 сентября.

Стоит заметить, что во время эфира журналист 25 WPBF News на всякий случай уточнил, что задержанный мужчина не имеет никакого отношения к президенту России.