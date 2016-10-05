Осень - не самое любимое время года петербуржцев, а все из-за частых дождей и ветров. Вот и сегодня в Петербурге обещают ветренную погоду. Причиной этому стал пришедший в северо-западный регион из Скандинавии антициклон "Питер".

ГУ МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра в среду, 5 октября. По сведениям ведомства, в прибрежных районах города ожидается северо-восточный ветер 12-15 метров в секунду.

МЧС рекомендует горожанам парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, находясь на улице, стоит избегать сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Осадков в среду, 5 октября, не ожидается, температура воздуха составит 7-8 градусов тепла.