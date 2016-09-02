В Совете Федерации выразили соболезнования семье и близким разбившегося в ДТП на Кутузовском проспекте водителя ведомственного BMW.

Об этом сообщает RenTV со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

BMW с номерами "АМР" попал в смертельное ДТП с Mercedes на Кутузовском проспекте в Москве 2 сентября. Как выяснилось, машина принадлежала Управлению делами президента РФ и была закреплена за Советом Федерации.

Водитель BMW, как видно на записи видеокамер, ехал в своей полосе. На видео запечатлено, как в него во время движения влетел Mercedes c номером "999", который ехал по разделительной полосе.

От удара Mercedes закрутило, а иномарку отбросило через несколько полос. Водителя Mercedes госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства ДТП.