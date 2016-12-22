В очереди на выставку Айвазовского в Петербурге желающим посмотреть на картины знаменитого мариниста приходится стоять больше часа. Об этом в соцсетях 22 декабря, в первый день работы выставки, рассказали посетители.

"Час на ветру в очереди - и ты пришел на открытие выставки", - пишут в блогах петербуржцы. Но люди не жалеют о потраченном в очереди времени - потому что выставка на самом деле впечатляет.

"Айвазовский покорил! Обожаю море! Спасибо, Иван Константинович!", - пишут в соцсетях первые посетители выставки.

Делать фото на выставке Айвазовского запрещено, уточнили в музее. Но в соцсетях уже появились первые фото с выставки.

В Петербурге Айвазовский готов к любым очередям

Напомним, Metro уже писало об открытии 22 декабря в Русском музее (в корпусе Бенуа) выставки "Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения". Подробнее ЗДЕСЬ.

Сообщается, что электронные билеты на выставку продаваться не будут. Посмотреть картины Айвазовского можно до 10 марта 2017 года.

Вход на выставку Айвазовского осуществляется по отдельным билетам, которые можно приобрести в кассах корпуса Бенуа в день посещения выставки. Стоимость билета для взрослых - 300 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 150 рублей.

Право на бесплатное посещение выставки имеют (при предъявлении документа) многодетные семьи, дети до 16-ти лет (вне зависимости от гражданства), инвалиды неработающие 1 и 2 групп, ветераны ВОВ, учащиеся художественных школ и студенты творческих вузов (подробнее ЗДЕСЬ).