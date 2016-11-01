Частный вертолет потерпел крушение в Сочи днем 1 ноября.

Вертолет Eurocopter AS350 упал на территорию частного дома по улице Цимлянской в Адлерском районе Сочи, сообщает ТАСС.

В результате падения вертолета пострадали шесть человек. Пятеро из них госпитализированы с травмами тяжелой и средней степени тяжести. Одна женщина погибла. На земле пострадавших нет.

Дом, во дворе которого произошло крушение, существенно не пострадал. Однако при падении вертолет повредил два автомобиля, припаркованных во дворе, сарай и опору линии электропередачи.

Вертолет следовал по маршруту Красная Поляна - Имеретинская низменность и упал во двор одноэтажного частного жилого дома в Сочи. Возгорания после падения не последовало.

По данным Life, компания, находившаяся в вертолете, приехала в Сочи, чтобы отпраздновать день рождения подруги. Молодые люди заказали вертолетную прогулку, но во время полета вертолет рухнул.

По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

Рассматриваются несколько версий крушения, пишет Интерфакс. Среди основных – техническая неисправность. Кроме того, не исключается возможность ошибки пилота.