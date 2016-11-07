Автомобилисты рапортуют с дорог Петербурга о затруднениях в движении. Около полудня перекрывали КАД, ЗСД, останавливали машины на Петергофском. Водители сообщают, что задержки составляли до получаса.

"Стоим на съезде с ЗСД на Обводном. Пропускаем кортежи! Дмитрий Анатольевич едет!! Стоим уже полчаса наглухо", - пишут в соцсетях автомобилисты.

"Стоим на 70 км внутреннего кольца. ДПС держит с 12.25", - сообщают водители, - "Встали намертво на КАД, внутренний радиус перед съездом на Предпортовую. ДПС перекрыли проезд то ли ради Путина, то ли ради Медведева. Стоим уже 20 минут".

"На Петергофском шоссе перед Констатиновским стоим уже минут 15", - жалуется Андрей Лексахин.

Как сообщается, в Петербурге 7 ноября с визитом находится председатель правительства Дмитрий Медведев. Он прибыл в Петербург на встречу глав правительств России и Китая.

http://government.ru/news/25196/ Фото:

Ситуацию на трассах Петербурга усугубляет снежный шторм. По сообщениям синоптиков, снегопад и сильный ветер продолжатся в городе до вечера понедельника и во вторник, 8 ноября.

МЧС предупреждает, что 8 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются умеренный и сильный снег, ночью в большинстве районов метель, а также усиление порывов восточного ветра до 15 м/с. На дорогах снежные заносы и накаты.